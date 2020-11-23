Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 23 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine, 50 randımanlı fındık fiyatının yeni haftaya 23 liradan başladığını belirtti.

Fındığın geçen hafta Ordu serbest piyasasında 23,5 liradan işlem gördüğünü ifade eden Soydan, fındığın yeni haftaya düşüşle başladığını kaydetti.

Soydan, üreticilerin beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Üreticimiz fiyatların yükselmesini bekliyor. Bunun için de ürünü pazara indirmek için beklemeyi tercih ediyorlar." dedi.