Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 23,5 liradan işlem görüyor

Fındığın geçen hafta da Ordu serbest piyasasında 23,5 liradan işlem gördüğünü ifade eden Soydan, randıman arttıkça fiyatın da yükseldiğini kaydetti.

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