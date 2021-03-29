Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 23,5 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23,5 liradan işlem gördüğünü söyledi. Soydan, AA muhabirine, 50 randımanlı fındık fiyatının geçen haftalara oranla 50 kuruş artarak 23,5 lira olduğunu belirtti. Randımanı 50'nin üzerinde olan fındığın ise 24 lira ve üzeri fiyattan alıcı bulduğunu ifade eden Soydan, bundan sonraki süreçte fiyatın kademeli olarak artmasını beklediklerini kaydetti. Soydan, şubat ayındaki düşük hava sıcaklıklarının fındığı olumsuz etkilediğini savunarak, bazı üreticilerin, bahçeleri zirai dondan etkilendiği gerekçesiyle TARSİM'e başvurarak eksper talebinde bulunduğunu aktardı. Bahçelere giden eksperlerin gerekli raporları tuttuklarını belirten Soydan, rapora göre bahçe sahiplerine zarar ödemesi yapılacağını söyledi.

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