Ordu'da serbest piyasada fındık 23,5 liradan işlem görüyor

Ordu'da geçtiğimiz haftalarda 22 liraya kadar gerileyen 50 randımanlı fındık fiyatı, bu hafta 23 buçuk liradan işlem görüyor.

Ordu'da serbest piyasada 25 liraya kadar yükselen ve geçtiğimiz haftalarda 22 liraya kadar gerileyen 50 randımanlı fındık fiyatı, bu hafta 23 buçuk liradan işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sezon öncesi levant kalite fındığın 22, Giresun kalite fındığın ise 22 buçuk lira olarak açıklanması, üreticilerin mahsullerine sahip çıkmasını sağladı. Serbest piyasada ise TMO'nun üzerine çıkan fiyatlar, üreticiler açısından olumlu karşılanırken, sezon ortalarında 25 liraya kadar yükselen ancak sonrasında ise 22 liraya kadar gerileyen fiyatlar, bazı üreticileri 'fiyatların düşeceği' konusunda tedirgin etse de, ihtiyaç dışındakilerin pazara fındık indirmediği belirtildi.

"Üreticilerimizin elinde ciddi oranda mahsul var"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2020 yılı fındık sezonu öncesi fındık fiyatlarını açıklamasından sonra oluşan serbest piyasanın üreticileri memnun ettiğini hatırlattı. Fındık fiyatında yaşanan sert düşüşün üreticiler tedirgin etmediğini ve şuanda serbest piyasada 50 randıman fındığın 23 buçuk liradan işlem gördüğünü aktaran Soydan, "İki hafta önce fındıkta yaşanan ve 22 buçuk liraya kadar inen sert düşüş sonrası, şuan 23 buçuk lira civarında seyrediyor. Üreticilerimizde bir panik havası oluşmadı. Bu süreçte panik yaparak pazara fındığını indirmedi. 25 lira üzeri olan fiyatlar sonrası yine bunu bekleyen üreticilerimiz var, dikkatli bir şekilde süreci takip ediyor. Şuanda fındık fiyatları düşüş eyleminden çıkmış ve bu seviyelerde devam eder durumda. Bazı üreticilerimiz ellerinde ciddi oranda fındık var" dedi. - ORDU