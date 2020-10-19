Ordu'da serbest piyasada fındık 24 liradan işlem görüyor

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan:

Üreticilerimizin tedirgin olmalarına gerek yok, piyasalarda iniş-çıkışlar olabilir"

ORDU - Ordu'da geçen hafta 25 liraya kadar yükselen fındık fiyatı, bu hafta 24 liradan işlem görüyor.

Ordu'da resmi olarak 7 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı öncesi üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fiyatlar karşısında sevindi. Levant kalite fındığın 22, Giresun kalite fındığın ise 22 buçuk lira olarak açıklanması, üreticilerin mahsullerine sahip çıkmasını sağladı. Serbest piyasada ise TMO'nun üzerine çıkan fiyatlar, üreticiler açısından olumlu karşılanırken, geçen hafta 25 liraya kadar yükselen ancak bu hafta ise 24 liraya kadar gerileyen fiyatlar, bazı üreticileri 'fiyatların düşeceği' konusunda tedirgin etti.

"Üreticilerimizin tedirgin olmalarına gerek yok"

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2020 yılı fındık sezonu öncesi fındık fiyatlarını açıklamasından sonra oluşan serbest piyasanın oluştuğunu hatırlattı. TMO alıma başladıktan kısa bir süre sonra serbest piyasada fındık 23 lira ve üzerine çıktığını, geçen hafta serbest piyasada 25 lira olan fındık fiyatlarının bu haftaya 24 lira seviyelerine gerilediğini ifade eden Soydan, "Bu gerileme olabilir, üreticilerimiz açısından panik olacak bir durum yok. Bunlar zaman zaman oluşabilen serbest piyasa koşulları ama diğer tarafta TMO fiyatları da yerinde duruyor. Fındık fiyatları zaten olumlu bir şekilde devam ediyor. İniş ve çıkışlar olabiliyor ama üreticilerimiz de zaten bu konuda tedirgin değil ve olmalarına gerek yok" dedi.

"Üreticiler, fiyatların 25 lira ve üzerine çıkmasını bekleyecektir"

"Üreticilerimiz sabırlı olsunlar çünkü fındık artık bizim ve ülkemiz için çok kıymetli" diyen Soydan, "Üreticilerimiz bir tane fındığını bile en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Dolayısı ile bu fındığı en iyi şekilde değerlendirmek için fiyatları takip ediyor. Üreticilerimiz, 25 liraya kadar çıkan fındık fiyatlarının yeniden 25 lira ve üzerine çıkmasını bekleyecektir. Yani, üretici insanlar 25 liradan fındığını satmadıysa, daha düşük fiyatlara hiç satmaz ve mecbur kalmadıkça da pazara fındığını indirmez" şeklinde konuştu.