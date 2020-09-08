Ordu'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Liman Kavşağı mevkisinde Yavuz Durkan'ın kullandığı 55 KH 561 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtan alevlerin yükseldiğini gören sürücü, kenara çekerek çevredekilerden yardım istedi. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yol, aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:07 - Kaynak: AA
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