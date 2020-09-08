Ordu'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Liman Kavşağı mevkisinde Yavuz Durkan'ın kullandığı 55 KH 561 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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