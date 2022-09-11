Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

11.09.2022 12:56
Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

Ordu'da seyir halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı.

Ordu'da seyir halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı.

Giresun'dan Samsun yönüne giden Gökhan I. (37) yönetimindeki 52 M 5333 plakalı minibüste yolculuk eden Özlem Yayla (34) iddiaya göre aracın ani fren yapmasıyla dengesini kaybederek açık kapıdan dışarı savruldu.

Beton zemine düşen Yayla, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekibince yapıldıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başından ağır yaralanan kadının tedavisine hastanenin yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Giresun, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı - Son Dakika
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