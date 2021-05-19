Ordu'da seyir halindeyken fenalaşınca otomobiliyle fırına çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü Karakaş, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi

5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar