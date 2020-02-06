Ordu'da şiddetli fırtına nedeniyle 4 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da şiddetli fırtına nedeniyle 4 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika

Ordu'da şiddetli fırtına nedeniyle 4 katlı bina tahliye edildi

6 saat önce

Ordu'da yüksek kesimlerde hızı saatte 112 kilometreyi bulan rüzgar, çatıları uçurdu.

Ordu'da şiddetli fırtına nedeniyle 4 katlı bina tahliye edildi, System.String[]

Ordu'da yüksek kesimlerde hızı saatte 112 kilometreyi bulan rüzgar, çatıları uçurdu. Altınordu ilçesinde çatısı uçan 4 katlı bina tahliye edildi.


Ordu'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yer yer hızı saatte 112 kilometreyi bularak fırtınaya dönüştü. Fırtına çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine yol açarken, 12 ilçede eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlere göre şehir merkezi ve ilçelerde kamu binaları, okullar ve binalarda çatı uçmaları, cam kırılmaları meydana geldi. Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde de 4 katlı bir binanın fırtına nedeniyle çatısı uçup askıda kaldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası bina güvenlik amacıyla boşaltıldı.


"Deprem oldu zannettik"


Boşaltılan binada ikamet eden Sedat Kahraman, fırtına nedeniyle evlerinin çatısının uçtuğunu belirterek, "Önce deprem oldu zannettik ama balkondan bakınca çatının uçtuğunu gördük. Çok şükür kimsede bir şey yok. Yetkililerden çatının kaldırılması konusunda yardım bekliyoruz" dedi.


Şehir genelinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Zaferi Milli ve Akyazı mahallerinde de birer evin çatısı uçtu, Karşıya Mahallesi'ndeki bir inşaatın iskelesi de park halindeki araçların üzerine devrildi.


Kabadüz'de arı kovanları devrildi


Kabadüz ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle elektrik hatları zarar gördü, evlerin çatıları uçtu, arı kovanları devrildi. Kabadüz- Çambaşı karayoluna devrilen iletişim hattı direği Kabadüz Belediyesi tarafından kaldırıldı. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçede rüzgarın devam ettiğini söyledi. Dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın başladığını hatırlatan Başkan Kaya, "İlçemizde şiddetli rüzgar devam ediyor. Rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu. Ekiplerimiz hasar tespiti için tüm mahallelerde çalışma yapıyor" dedi.


Esenyurt Mahalle Muhtarı Turgay Aydın gece boyunca rüzgarın şiddetli estiğini ve korktuklarını belirtirken, Recep Altuntaş adlı vatandaş kendisine ait arı kovanlarının fırtına nedeniyle devrildiğini, zararın olduğunu ifade etti.


Fatsa'da da eğitime bir gün ara verildi, 2 okulun çatısı uçtu


Fırtınanın etkili olduğu Ordu'da şiddetli rüzgar Fatsa ilçesinde de etkili oldu. Fırtına nedeniyle Şehit Birol Yavuz İmam Hatip Lisesi ile Fatsa Sağlık Meslek Lisesi okullarının çatısı uçarken, eğitime bir gün ara verildi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler sahadaki çalışmalarını devam ettiriyor. - ORDU

Kabadüz, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
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