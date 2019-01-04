Ordu'da Şiddetli Rüzgar
2 saat önce
Ordu'nun yüksek kesimlerinde şiddetli rüzgar etkili oluyor.
Ordu
'nun yüksek kesimlerinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Kabadüz
ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan etkili rüzgar bazı yayla evlerinin çatılarını uçurdu, telefon vericisini devirdi. İlçenin Turnalık Yaylası'nda etkili olan rüzgar nedeniyle yaylada bulunan telefon vericisi zarar gördü.
Vatandaşlar, gece saatlerinde başlayan rüzgarın telefon vericisine ve bazı evlerin çatılarına zarar verdiğini söyledi.
Yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:54 Kaynak: İHA
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