Son Dakika Haberleri: Ordu'da Şiddetli Rüzgar

Ordu'da Şiddetli Rüzgar

45 dakika önce

Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin, kamu kurumlarının çatıları hasar gördü, ağaçlar devrildi.

Ordu'da Şiddetli Rüzgar, System.String[]
Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin, kamu kurumlarının çatıları hasar gördü, ağaçlar devrildi.

Alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde başlayan rüzgar, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle, Gölköy, Gürgentepe, Korgan, Aybastı, Kabadüz ve Çamaş ilçelerindeki bazı evlerin çatıları hasar gördü.

Rüzgar nedeniyle çatılardan kopan malzemelerin düşmesi sonucu bazı otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarın etkili olduğu ilçelerin başında Kabadüz'ün geldiğini belirterek, "Birkaç saat içerisinde çok sayıda çatı uçması yönünde ihbar aldık. Ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendiriyor." dedi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise bazı bina ve okulların çatılarında hasar oluştuğunu söyledi.

Gündoğar, akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle 10'un üzerinde çatı hasarı ihbarı aldıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların şiddetli rüzgara karşı tedbir almaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:34 Kaynak: AA

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