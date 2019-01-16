Son Dakika Haberleri: Ordu'da Şiddetli Rüzgar

Ordu'da Şiddetli Rüzgar

27 dakika önce

Ordu'da şiddetli rüzgar Evlerin çatısı uçtu, bazı ilçelerde okullar tatil edildiORDU - Ordu genelinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, bazı evlerin ve kamu kurumlarının çatılar zarar gördü, uçan çatı bir kişiyi ağır yaraladı.

Ordu'da şiddetli rüzgar
Evlerin çatısı uçtu, bazı ilçelerde okullar tatil edildi

ORDU - Ordu genelinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, bazı evlerin ve kamu kurumlarının çatılar zarar gördü, uçan çatı bir kişiyi ağır yaraladı.
Ordu'da etkili olan ve gece saatlerinde etkisini arttıran rüzgar, bazı evlerin, kamu kurumlarının çatıları hasar görmesine ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle, özellikle yüksek kesimlerde maddi zararlar ve yaralanmalar da meydana geldi. Rüzgar nedeniyle çatılardan kopan malzemelerin düşmesi sonucu vatandaşlar tedirgin anlar yaşadı. Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde de 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Olay yerine 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri intikal etti. Çevrede bulunan araçlar zarar görmemesi için olay yerinden uzaklaştırıldı.
Korgan ilçesinde de şiddetli rüzgarla birlikte düşen çatının altında kalan 46 yaşındaki kadın yaralandı. İlçeye bağlı Karakışla Mahallesi'nde yaşayan Emin'e Argun'un üzerine fırtınayla birlikte bir evin çatısı düştü. Çevredekilerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılan kadın, Korgan Devlet Hastanesine götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kadın, Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.
Gölköy ve Gürgentepe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:54 Kaynak: İHA

Korgan, Ordu, Güncel
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