Ordu'da şiddetli rüzgar, fındık bahçelerini vurdu - Son Dakika

ORDU'nun Akkuş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar fındık bahçelerine zarar verdi.

Akkuş'a bağlı Haliluşağı ve Musullar mahallelerinde dün gece etkili olan şiddetli rüzgar fındık bahçelerinde hasara yol açtı. Şiddetli rüzgarda fındık dalları kırıldı, fçotanaklar da yerlere döküldü. Mart ayında soğuk hava ve karla mücadele eden fındık üreticileri, şimdi de rüzgardan zarar gören bahçeleri için endişe yaşadıklarını belirtti.