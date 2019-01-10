Ordu'da Şiddetli Tipi
2 saat önce
Ordu'da şiddetli tipiORDU - Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından tipi etkili oluyor.
Ordu
'da şiddetli tipi
ORDU - Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından tipi etkili oluyor. Kabadüz
ilçesinde sabah saatlerinde başlayan tipi nedeniyle açılan mahalle yollarında kar yığınları oluştu.
Kipi nedeniyle kapanan yollar belediye ekiplerince hızla açılıyor. Soğuk ve buzlanmanın yaşandığı ilçede gece saatlerinde ısı eksi 5 dereceye kadar düşüyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
Palu Ailesiyle İlgili AK Parti'den İlk Yorum: RTÜK'ün Üzerine Düşeni Yapması Gerekiyor
Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketini Açıkladı