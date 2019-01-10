Son Dakika Haberleri: Ordu'da Şiddetli Tipi

Ordu'da Şiddetli Tipi

2 saat önce

Ordu'da şiddetli tipiORDU - Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından tipi etkili oluyor.

Ordu'da şiddetli tipi

ORDU - Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından tipi etkili oluyor.
Kabadüz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan tipi nedeniyle açılan mahalle yollarında kar yığınları oluştu.
Kipi nedeniyle kapanan yollar belediye ekiplerince hızla açılıyor. Soğuk ve buzlanmanın yaşandığı ilçede gece saatlerinde ısı eksi 5 dereceye kadar düşüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

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