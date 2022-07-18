Ordu'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Dereler Taştı, Yollarda Yarıklar Oluştu

Ordu'da meydana gelen sel nedeniyle Perşembe Sırakovancı, İmeçli, Kuyluca, Yeşilköy ilçelerinde sel meydana geldi. Gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kuvvetli yağmurda dereler taştı. Taşkın nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Ordu'da gece başlayıp sabaha kadar devam eden şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda yarıklar oluştu. Perşembe Sırakovancı Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı.

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Kaynak: ANKA

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