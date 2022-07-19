Şiddetli yağıştan etkilenen fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle fındık bahçelerinde oluşan hasarın tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri ile ziraat odaları, kentte önceki gece başlayan, dün aralıklarla devam eden yağış sonucu zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulunuyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Perşembe Tarım ve Orman Müdürü Engin Derebaşı ve ziraat mühendisleri, yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Perşembe Ziraat Odası Başkanı da olan Soydan, AA muhabirine, yoğun yağışın belli bölgelerde zarara neden olduğunu söyledi.

Fatsa ve Perşembe ilçelerinin bazı noktalarında hem yollarda, yol duvarlarında hem de fındık bahçelerinde önemli zararlar ve heyelanlar oluştuğunu ifade eden Soydan, bu konuyla ilgili de yetkililerin alanda çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Soydan, bugün özellikle Perşembe'de zarar gören fındık bahçelerinde ön inceleme yaptıklarını kaydederek, "Tabii ki hasarın boyutu bazı yerlerde önemli. Yani yaklaşık 50, 150 ocak, selin etkisiyle beraber derelere giden fındık ağaçları var. Onun için şu anda bir ön inceleme yapıyoruz. Hem ziraat odaları hem de ilçe tarım ve orman müdürlüğü olarak şu anda alanlardayız." dedi.

Vatandaşların önümüzdeki günlerde ilçe tarım ve orman müdürlüğüne başvurarak hasar boyutuyla ilgili tespitleri yaptıracağını belirten Soydan, ayrıca sigorta yaptıran üreticilerin de TARSİM'e müracaat edebileceğini söyledi.

Zarar gören mahallelerde muhtarlarla diyalog halinde olduklarına işaret eden Soydan, vatandaşlarla da görüşerek bahçelerin durumlarına ilişkin bilgi aldıklarını aktardı.

Soydan, şu anda fındığın hasat edilmediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fındık çotanakları dallarda kuvvetli bir şekilde duruyor. Dallarda fındığın yere dökülmesi yok. Şu anda sel fındık köklerini, dallarını sökerek derelere doğru götürmüş ya da yapraklarını, fındığını tamamıyla dökerek zarar vermiş durumda. Hiçbir üreticimizin burada mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."