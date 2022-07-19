Şiddetli yağıştan etkilenen fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şiddetli yağıştan etkilenen fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı

19.07.2022 16:32

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle fındık bahçelerinde oluşan hasarın tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle fındık bahçelerinde oluşan hasarın tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri ile ziraat odaları, kentte önceki gece başlayan, dün aralıklarla devam eden yağış sonucu zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulunuyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Perşembe Tarım ve Orman Müdürü Engin Derebaşı ve ziraat mühendisleri, yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Perşembe Ziraat Odası Başkanı da olan Soydan, AA muhabirine, yoğun yağışın belli bölgelerde zarara neden olduğunu söyledi.

Fatsa ve Perşembe ilçelerinin bazı noktalarında hem yollarda, yol duvarlarında hem de fındık bahçelerinde önemli zararlar ve heyelanlar oluştuğunu ifade eden Soydan, bu konuyla ilgili de yetkililerin alanda çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Soydan, bugün özellikle Perşembe'de zarar gören fındık bahçelerinde ön inceleme yaptıklarını kaydederek, "Tabii ki hasarın boyutu bazı yerlerde önemli. Yani yaklaşık 50, 150 ocak, selin etkisiyle beraber derelere giden fındık ağaçları var. Onun için şu anda bir ön inceleme yapıyoruz. Hem ziraat odaları hem de ilçe tarım ve orman müdürlüğü olarak şu anda alanlardayız." dedi.

Vatandaşların önümüzdeki günlerde ilçe tarım ve orman müdürlüğüne başvurarak hasar boyutuyla ilgili tespitleri yaptıracağını belirten Soydan, ayrıca sigorta yaptıran üreticilerin de TARSİM'e müracaat edebileceğini söyledi.

Zarar gören mahallelerde muhtarlarla diyalog halinde olduklarına işaret eden Soydan, vatandaşlarla da görüşerek bahçelerin durumlarına ilişkin bilgi aldıklarını aktardı.

Soydan, şu anda fındığın hasat edilmediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fındık çotanakları dallarda kuvvetli bir şekilde duruyor. Dallarda fındığın yere dökülmesi yok. Şu anda sel fındık köklerini, dallarını sökerek derelere doğru götürmüş ya da yapraklarını, fındığını tamamıyla dökerek zarar vermiş durumda. Hiçbir üreticimizin burada mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

YORUMLAR
500
Ordu'da şiddetli yağış hasara yol açtı Ordu'da şiddetli yağış hasara yol açtı Şiddetli yağışın yol açtığı hasarlar gideriliyor Şiddetli yağışın yol açtığı hasarlar gideriliyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetli yağıştan etkilenen fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:48 Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak
17:36 Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!
17:18 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 18:01:46. #1.13#
SON DAKİKA: Şiddetli yağıştan etkilenen fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement