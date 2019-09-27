Ordu'da sigara hırsızlığı
17 dakika önce
Ünye ve Fatsa ilçelerinde sigara çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:50 Kaynak: AA
Ünye ve Fatsa ilçelerinde sigara çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Burhan M.(30), Yusuf T (20) ve Ümit A'nın (19) iki ayrı markete girerek 27 bin 500 liralık sigara çaldığını tespit eden Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptığı teknik takipte şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ünye Cezaevine gönderildi.
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