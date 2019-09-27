Ordu'da sigara hırsızlığı

Ünye ve Fatsa ilçelerinde sigara çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Burhan M.(30), Yusuf T (20) ve Ümit A'nın (19) iki ayrı markete girerek 27 bin 500 liralık sigara çaldığını tespit eden Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptığı teknik takipte şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ünye Cezaevine gönderildi.