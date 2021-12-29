Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Gülyalı ilçesinde bir atölyeye operasyon düzenledi.
Atölyede yapılan aramada, 2 torna makinesi, 2 matkap, 2 spiral, 4 tabanca kalıbı, 2 tabanca gövdesi, 4 tabanca namlusu, 3 tabanca üst kapağı, 5 tabanca şarjörü, 29 fişek, 1 el telsizi ile silah yapımında kullanılan 196 malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika