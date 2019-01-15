Ordu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunun Detayları Netleşti

Ordu'da geçtiğimiz günlerde silah kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığı, 6 kişinin tutuklandığı operasyonun detayları netleşti.

Ordu'da geçtiğimiz günlerde silah kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığı, 6 kişinin tutuklandığı operasyonun detayları netleşti. Polisin 4 ay boyunca teknik takip yaptığı operasyonda, kırsal alanda yapılan müştemilatlarda kaçak silah imalatı yapan kişilerin bunları Ordu, Giresun ve İstanbul'da piyasaya sürdükleri belirlendi.



Operasyon detaylarına göre, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmaların yanı sıra Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 4 aylık çalışmanın sonucunda, 20 şüphelinin silah imalatı ve ticareti yaptıkları, 10 şüphelinin ise silah imalatçılarından tabanca aldıkları tespit edildi. Bu silah imalathanelerinde imal edilen tabancaların Ordu, İstanbul, Giresun illerinde piyasaya sürüldüğü bilgisinin alınması üzerine 9 Ocak 2019 tarihinde, Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı 33 ekip ve 96 personelin katılımıyla, Altınordu merkez ve köylerinde, Ulubey ilçesinde 25 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde, ayrıca Giresun ilinde bulunan 5 şüphelinin ikamet ve iş yerinde operasyon gerçekleştirildi.



Operasyon esnasında yoğun kar yağışının olması nedeniyle köy yollarının açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı yol ekiplerinden yardım istenildi. Yapılan aramalarda şüphelilerin ikametlerinin altında veya 'Serender' adı verilen müştemilatlarda silah yapım atölyesinin olduğu, atölyeler içerisinde silah yapımında kullanılan torna makineleri, freze tezgahları, silah kalıpları, mengeneler gibi birçok malzemenin yanı sıra çok sayıda imal edilmiş tabanca çerçeveleri, namlular, sürgüler, kabzeler ve icra yayları ele geçirildi.



Operasyon kapsamında 9 silah imalathanesi, 9 adet el yapımı tabanca, 4 adet namlusu açılmaya hazır kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 235 adet çeşitli ebatlarda tabanca fişeği ve 171 adet av tüfek fişeği ele geçirilirken ayrıca haklarında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatına istinaden Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakıldı. 11 Ocak 2019 tarihinde 15 şüpheli silah kaçakçılığı ve ticareti suçlamasıyla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 1 şüpheli savcılıkça serbestlik, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 6 şüpheli tutuklandı. - ORDU

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