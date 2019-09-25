Son Dakika Haberleri: Ordu'da silahla yaralanan köpeğin ayağı kesildi
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da silahla yaralanan köpeğin ayağı kesildi

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde, silahla yaralanan köpeğin sağ ön ayağı, yapılan tedavi sonucunda kesildi.

Ordu'da silahla yaralanan köpeğin ayağı kesildi, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde, silahla yaralanan köpeğin sağ ön ayağı, yapılan tedavi sonucunda kesildi.

Alınan bilgiye göre, Kuşçulu Mahallesi'nde yaşayan İzzet Şahin, 3 gündür kayıp olan köpeğini silahla yaralanmış halde buldu.

Şahin, yaralı köpeğini tedavisi için ilçedeki veteriner hekim Ali Güngör'e götürdü.

Tedavi altına alınan köpeğin, kurşun isabet etmesi sonucu kangren oluşan sağ ön ayağı kesildi.

Veteriner hekim Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baktığımızda köpeğin domuz kurşunu ile yaralandığını, ön sağ ayağının kırıldığını ve o bölgenin kangrene geçtiğini tespit ettik." dedi.

Genel muayenenin ardından köpeğin ayağının kurtarılamayacağını gördüklerini ve kesmek zorunda kaldıklarını aktaran Güngör, "Maalesef ön ayağının biri olmadan yaşayacak. Bu şekilde en azından hayati tehlikeden kurtarmış olduk." diye konuştu.

Ali Güngör, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Damar'ın babasından dikkat çeken açıklama: İntihar mektubu olaydan sonra yazıldı
Kafası ve parmakları büyük olduğu için küçük kızı okula almadılar Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ABD'de Trump tarafından verilen yemeğe katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 19:57:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da silahla yaralanan köpeğin ayağı kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]