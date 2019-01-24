Ordu'da Silahlı Kavga: 3 Kardeş Yaralı

ORDU'nun Kumru ilçesinde alacak- verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada, 3 kardeş yaralandı.

ORDU'nun Kumru ilçesinde alacak- verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada, 3 kardeş yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak verecek- meseli nedeniyle husumet li oldukları öne sürülen Vahit .Z. ile Gökhan Y., Hakan Y. ve Serkan Y. kardeşler sokakta karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vahit Z., tabancayla 3 kardeşin üzerine ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan kardeşler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Gökhan Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Vahit Z. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. - Ordu

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok

Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz

Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti