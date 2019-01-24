Son Dakika Haberleri: Ordu'da Silahlı Kavga: 3 Kardeş Yaralı

Ordu'da Silahlı Kavga: 3 Kardeş Yaralı

2 saat önce

ORDU'nun Kumru ilçesinde alacak- verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada, 3 kardeş yaralandı.

Ordu'da Silahlı Kavga: 3 Kardeş Yaralı, System.String[]
ORDU'nun Kumru ilçesinde alacak- verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada, 3 kardeş yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak verecek- meseli nedeniyle husumet li oldukları öne sürülen Vahit .Z. ile Gökhan Y., Hakan Y. ve Serkan Y. kardeşler sokakta karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vahit Z., tabancayla 3 kardeşin üzerine ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan kardeşler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Gökhan Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Vahit Z. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. - Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:59 Kaynak: DHA

Kumru, Ordu, Güncel
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