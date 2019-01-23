Ordu'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
32 dakika önce
Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Kumru
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi'nde V.Z. ile kardeşler G.Y, H.Y. ve S.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine V.Z, tabancayla 3 kardeşin üzerine ateş açtı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan G.Y, daha sonra Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
V.Z. polis ekiplerine teslim oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:30 Kaynak: AA
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