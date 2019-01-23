Ordu'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
22 dakika önce
Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Kumru
ilçesinde çıkan silahlı kavga
sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.Z. isimli şahıs ile kardeş oldukları öğrenilen G.Y., H.Y. ve S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu V.Z., tabanca ile 3 kardeşe ateş açtı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan kardeşler, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Fatsa
Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağır olan G.Y., daha sonra Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Şüpheli V.Z. polis ekiplerine teslim olurken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:38 Kaynak: İHA
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