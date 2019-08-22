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Ordu'da silahlı kavga 4 yaralı

1 saat önce

Ordu'da silahlı kavga 4 yaralıORDU'nun Gölköy ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Ordu'da silahlı kavga 4 yaralı

ORDU'nun Gölköy ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Cihat Ç., Cengiz Ç. ve Ferdi Ç. ile iddiaya göre aralarında husumet bulunan Güner A., arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan bazıları, elindeki tabancaları ateşledi. Açılan ateş sonucu, kavga eden 4 kişi, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastane önünde kalabalığın toplanması üzerine, tarafların yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Damarlı, Gölköy, kavga, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:21 Kaynak: DHA
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