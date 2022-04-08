Son dakika: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

08.04.2022 15:43

Son dakika haberler... Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Yeni Mahalle'de çay ocağı işleten Çağatay Çeküç ile dükkanın önüne otomobille gelen henüz kimliği tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Çeküç, karşı tarafın tabancayla ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı.

Çeküç, kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kullandığı aracı olay yerinde bırakarak kaçan zanlıyı arıyor.

Son dakika: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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