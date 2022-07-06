Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

06.07.2022 13:54
Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde Koray Dursun Kavaklı (22) ile U.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.G, tabancayla Kavaklı'ya ateş etti.

Ağır yaralanan Kavaklı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ordu'daki özel hastanede tedavi altına alındı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan U.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kavaklı, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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