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Ordu'da silahlı kavgada ağabey öldü, kardeşi yaralandı

6 saat önce

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağabey öldü, kardeşi ise yaralandı.

Ordu'da silahlı kavgada ağabey öldü, kardeşi yaralandı, System.String[]

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağabey öldü, kardeşi ise yaralandı.

Beşpınar Mahallesi'nde Durmuş E. ile Hamza (21) ve ağabeyi Muhammet Bayraktar (22) arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kurşunların isabet etmesiyle yaralanan Muhammet Bayraktar Gölköy Devlet Hastanesine, kardeşi Hamza Bayraktar da Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Muhammet Bayraktar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Durmuş E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mesudiye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:02 Kaynak: AA
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