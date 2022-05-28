Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma kamerada: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma kamerada: 1 yaralı

28.05.2022 14:03

Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma kamerada: 1 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında ayağından vurulan bir kişi yaralandı.

Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma kamerada: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında ayağından vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. adlı şahıs, önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen A.M. isimli şahısın aracını durdurarak, tabanca ile ayaklarına ateş etti. Silah sesleri korku dolu anların yaşanmasına sahne olurken, tabancayı ateşleyen N.Ö. ve kardeşi O.Ö. polis ekiplerine teslim oldu. Öte yandan olayın, geçmişe dayalı bir husetten kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme baslattı.

Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma kamerada: 1 yaralı
Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma kamerada: 1 yaralı
Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma kamerada: 1 yaralı
Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma kamerada: 1 yaralı
Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma kamerada: 1 yaralı
Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma kamerada: 1 yaralı
Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma kamerada: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüje devrildi: 1 ölü Kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüje devrildi: 1 ölü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma kamerada: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
13:39 Bu yaz yaşanabilecek orman yangınları için önlemler alındı! Geçen sene 3 olan uçak sayısı bu yıl 20'ye, 39 olan helikopter sayısı 55'e yükseltildi
13:23 Hayaller kır düğünü, gerçekler halı saha! Hayal kırıklığına uğrayan çift mahkemeye başvurup 30 bin TL kazandı
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 15:06:53. #1.13#
SON DAKİKA: Güpegündüz sokak ortasında çıkan çatışma kamerada: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement