Ordu'da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı

28.05.2022 20:01
Ordu'da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında ayağından vurulan bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında ayağından vurulan bir kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. adlı şahıs, önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen A.M. isimli şahsın aracını durdurarak, tabanca ile ayaklarına ateş etti. Silah sesleri korku dolu anların yaşanmasına sahne olurken, tabancayı ateşleyen N.Ö. ve kardeşi O.Ö. polis ekiplerine teslim oldu. Öte yandan, olayın, geçmişe dayalı bir husumetten kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Olay anı kamerada

Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kavga ve tabanca ile ateş açılması görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Ordu'da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı
Ordu'da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı
Ordu'da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Saldırı, Silah, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı - Son Dakika
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