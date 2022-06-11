Olayda yaralanan Tolga O, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir otoparkta Tolga O'ya, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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