Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

11.05.2022 21:40
Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaldırımda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaldırımda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüyen Onur O., Tamtürk Sokak üzerinde yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre bir otomobilden 2 el ateş edilmesi sonucu ayaklarından yaralanan Onur O., çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çok sayıda polis ekiplerinin görev aldığı olayla ilgili Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayın yaşandığı bölgede ise polis ekipleri iki adet boş kovan tespit etti.

Kaçan şahıs bir müddet sonra teslim oldu

Olayı gerçekleştirdiği öğrenilen C.E.'nin bir süre sonra Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

YORUMLAR
500
Kütüphane, kitapseverler için sokağa indi Kütüphane, kitapseverler için sokağa indi Ordu'da 18 proje görücüye çıktı Ordu'da 18 proje görücüye çıktı

Hisarcık, Polis, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
20:49 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu için "Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla savcılığa gidildi!
20:34 "Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi
20:33 Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 21:51:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement