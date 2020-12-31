Ordu'da simit 2 lira oldu - Son Dakika

Ordu'da simit 2 lira oldu

31.12.2020 10:10
Ordu'da simit 2 lira oldu, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde fırıncıların aldığı kararla beraber simit fiyatları zamlanarak 2 lira oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde fırıncıların aldığı kararla beraber simit fiyatları zamlanarak 2 lira oldu. Pandemi süresi nedeniyle susam, işçilik ve maliyet fiyatlarının armasının ardından simit fiyatlarına zam yapılarak 2 lira olması kararlaştırıldı. Uzun süredir 1,5 liradan satılan Ünye simidi, 120 gramajla birlikte 2 liradan satılmaya başladı.

Ünye'de simit ustalığı yapan ve piyasada yaşanılan zamlardan sonra simit fiyatlarının arttığını söyleyen İsmail Seymen, "Ünye genelinde bir kısım satıcı sürümden, bir kızım satıcı arkadaşlarımızda toptan kazanmış oluyor. Ancak genel olarak baktığımızda gerek pandemi ve gerekse susam fiyatlarının yükselmesinden sonra fırından 1 liraya alıp 2 liraya satışını yapan arkadaşlarımız var. Tabii, bu durumun en önemli etkilerinden bir tanesi pandemi nedeniyle yaşanılan sıkıntılar, susam fiyatlarının yükselmesi, dolar kurunun yükselmesi uygulanan zamlarda en büyük etken diye düşünüyorum. Bu zamla beraber gramajlarda herhangi bir değişiklik olmadı. Aksine gramları yükseltildi" dedi.

Susam, hamur ve işçilik gibi maliyetlerin zamlara etkili olduğunu ifade eden fırın işletmecisi Senai Yıldız, "Tabii, şu an bulunduğumuz genel itibarıyla her şeye zam geldiği için bizler de 25 kuruşluk bir zam gerçekleştirdik. Piyasada tabii ki serbest olduğu için bizlerden alan dağıtıcılarda mecburen zam fiyat farkını koyacaklardır. Her şeye zam geldiği için bizler de bu zammı yapmak zorunda kaldık. Simitlerin gramajı 120 gram olarak satıyoruz. Susam veya hamurundan eksiltme yok" diye konuştu. - ORDU

Ordu'da simit 2 lira oldu
Ordu'da simit 2 lira oldu
Ordu'da simit 2 lira oldu
Ordu'da simit 2 lira oldu
Ordu'da simit 2 lira oldu

Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da simit 2 lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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