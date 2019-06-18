Ordu'da şimşekli gece

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CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız?

Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz