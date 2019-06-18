Ordu'da şimşekli gece
1 saat önce
- Ordu'daki şimşek detayları Ordu'nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış sırasında ortaya çıkan şimşekler, gökyüzünü ve Karadeniz açıklarını aydınlattı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:57 Kaynak: AA
- Ordu
'daki şimşek detayları Ordu'nun Fatsa
ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış sırasında ortaya çıkan şimşekler, gökyüzünü ve Karadeniz
açıklarını aydınlattı.
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