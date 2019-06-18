Son Dakika Haberleri: Ordu'da şimşekli gece
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da şimşekli gece

1 saat önce

- Ordu'daki şimşek detayları Ordu'nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış sırasında ortaya çıkan şimşekler, gökyüzünü ve Karadeniz açıklarını aydınlattı.

- Ordu'daki şimşek detayları Ordu'nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış sırasında ortaya çıkan şimşekler, gökyüzünü ve Karadeniz açıklarını aydınlattı.
Ordu'da şimşekli gece
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:57 Kaynak: AA
Karadeniz, Fatsa, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız? Ünlü iş adamı Aydın Doğan'a mahkemeden iyi haber! İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 00:57:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da şimşekli gece
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]