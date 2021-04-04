Ordu'da sınav yoğunluğu - Son Dakika

Ordu'da, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonrası trafik yoğunluğu yaşandı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınavı sona erdi. Tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da sınava giren adaylar büyük bir heyecanla sınav soruları cevapladı. Saat 10.15'te başlayan ve 12.30'da sona eren sınav sonrası, Karadeniz Sahil Yolu'nda araç yoğunluğu yaşandı. Sınav sonrası polis ekipleri, kavşaklarda görev alarak, trafiğin akışını sağladı. Yoğun bir araç trafiğinin olduğu Ordu'da, polis ekipleri denetimlerini sürdürerek, araçların geçişini sağladı. - ORDU