Ordu'da 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' devreye girdi - Son Dakika

Ordu'da deprem ve doğal afetlerde sismik dinleme yapabilen, kaza zedelere ulaşmada kolaylık sağlayan ve bölgedeki itfaiye ekipleri arasında tek olan 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' devreye girdi.

Elazığ ve İzmir'de yaşanan depremlerde ve Giresun'da yaşanan sel felaketinde yaptığı etkin arama kurtarma çalışmaları ile birçok yaralının kurtarılmasına ve yaraların sarılmasına vesile olan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bünyesinde bulunan Arama ve Kurtarma Ekibi'nin elini güçlendirecek bir çalışma gerçekleştirdi.

Ülke genelinde yaşanan deprem ve doğal afetlerde görev alan personelin daha etkin ve verimli çalışması amacıyla enkaz altında canlı aramak için geliştirilmiş 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' itfaiye bünyesine kazandırıldı.

Enkaz alanında test edildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na kazandırılan 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' için itfaiye ekipleri tarafından tatbikat yapıldı. Düzenlenen tatbikatta test edilen cihaz gösterdiği performansla Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi'nden tam not aldı.

Yapılan çalışmayı yerinde takip eden Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, itfaiye teşkilatına kazandırılan cihaz ile Arama Kurtarma Ekibi'nin hızlı müdahale kabiliyetinin artacağını belirtti.

Hassas cihaz

'Sismik Akustik Dinleme Cihazı'nın teknik özelliklerine değinen ve en hassas sesleri bile algılama kabiliyeti olduğuna dikkat çeken Daire Başkanı Çınkıl, sözlerine şöyle devam etti:

"Arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı olan sismik dinleme cihazları, kısa süreli sessizlikte göçük altındaki canlıların tüm hareketlerini algılayarak afetzedelerin yerinin tespit edilmesine imkan sağlıyor. Yeri tespit edilen depremzedeler için ise vakit kaybetmeden kurtarma operasyonu başlatılıyor. Göçük altındaki boşluklarda, şaftlarda ve aralıklarda kalmış yaşayan kişilerin ürettiği sinyaller sesli olarak algılamak mümkün oluyor. Katı madde ile iletilen ses, sensörler vasıtası ile alınmaktadır. Sensörler duvar, tavan, taban, kriş gibi katı maddeler üzerine yerleştirilerek dinleme yapılır. Özellikle sıhhi tesisat boruları sesi çok uzak mesafelere taşır. Oldukça hassas olan sismik-akustik sensörler, hayatta kalan afetzedelerin dokunma, tırmalama, vurma sesleri ile hayatın en ufak bir işaretini bile algılayabilmektedir. 6 adet dinleme sensörü ile 60 metrelik alana kurulum gerçekleşebilir. 1 adet ses aktarım hoparlörü ile 10 metrelik kuyu, göçük ve ya enkazda kazazede ile sesli iletişim kurulma imkanı sağlamaktadır. Son 5 dakikalık dinlemeyi kaydetme özelliği ile tekrar dinleme imkanı da sunmaktadır. Ortam seslerini filtreleyerek, sensörlere yoğunlaşmayı mümkün kılan ve teşkilatımızın deprem ve doğal afetlerde elini güçlendirecek olan 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne hayırlı olsun." - ORDU