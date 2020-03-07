Ordu'da "Siyaset Akademisi" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da 'Siyaset Akademisi' başladı - Son Dakika

Ordu'da "Siyaset Akademisi" başladı

6 saat önce

AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen "Siyaset Akademisi" programının açılışı gerçekleştirildi.

Ordu'da

AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen "Siyaset Akademisi" programının açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, parti binasındaki programda yaptığı konuşmada, partinin kurulduğu dönemde kendisinin de eğitime katıldığını söyledi.

Eğitimler kapsamında il il dolaştıklarını, akademi öncesi de 287 bin kişinin eğitildiğini anlatan Güler, "Buradaki bütün temel, eğitim meselesinden de öte bir gönül meselesidir. Gönülden gönüle bir temas kurma meselesi." dedi.

Güler, kibirden, yalandan uzak durmak ve samimiyeti önce gönülle yaymak gerektiğini dile getirdi.

Mehmet Hilmi, AK Parti, Siyaset, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı
Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı: 9 kişi hastanelik oldu New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayındaki koronavirüs sözleri nedeniyle Meral Akşener'e teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 00:14:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da "Siyaset Akademisi" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]