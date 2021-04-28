Ordu'da siyez buğdayı bereketi - Son Dakika

Ordu'da siyez buğdayı bereketi

28.04.2021 10:24
Ordu'da siyez buğdayı bereketi, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 100 dekar alanda ilk kez ekimi yapılan siyez buğdayı üreticilerin memnuniyeti ve ilgisi sonucunda bir yıl da 7 kat artarak 700 dekara yükseldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 100 dekar alanda ilk kez ekimi yapılan siyez buğdayı üreticilerin memnuniyeti ve ilgisi sonucunda bir yıl da 7 kat artarak 700 dekara yükseldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'kendi kendine yeten şehir' ortaya çıkarmak amacıyla fındığa alternatif ürün geliştirmek ve il genelinde tarım ve hayvancılık potansiyelini daha verimli hale getirmek için başlattığı çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Atıl araziler ekonomiye kazandırılıyor

Bu kapsamda geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyezin üretim alanları genişliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi sağlanıyor.

İlk olarak Mesudiye ilçesinde ekimi gerçekleştirilen siyez buğdayının üreticiler tarafından beğeni ile karşılanmasıyla proje her geçen gün daha geniş alanlara yayılıyor. Geçtiğimiz yıl 100 dekar alanda üretimi yapılan siyez buğdayının ekim alanları 7 kat artarak 700 dekar alana yükseldi.

Bu yıl Akkuş ve Mesudiye ilçelerinde yaşayan üreticilere Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 17 bin 500 kilogram siyez buğdayı tohumu dağıtılırken kasım ayında Akkuş'ta toprakla buluşan tohumlar ilk filizlerini vermeye başladı.

Üreticiler heyecanla bekliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile atıl arazilerini birim alanda fazla ürün veren siyez buğdayı ile buluşturan vatandaşlar tohumların filizlenmesi ile birlikte heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde yaşayan Hayati Güngör, Büyükşehir Belediyesinin teşvik ve destekleri ile ilk kez siyez buğdayı ektiğini söyledi.

İlk filizlerin çok verimli olduğunu belirten ve bereketli bir hasat beklediklerini ifade eden Güngör, "Büyükşehir Belediyemizin teşvikleri ile ilk defa siyez buğdayı ektik. Sonbaharda ektiğimiz tohumlar filizlenmeye başladı. Gördüğümüz kadarıyla çok iyi bir filizlenme var, bu şekilde olması durumunda hasat yapacağımızı düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyemizin teşvik ve destekleriyle ekimini yaptığımız siyez buğdayını bizde çevremize öneriyoruz. Bizleri destekleyerek arazilerimizi değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ORDU

Ordu'da siyez buğdayı bereketi
Ordu'da siyez buğdayı bereketi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da siyez buğdayı bereketi - Son Dakika Ekonomi


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