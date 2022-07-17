Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi Perşembe Yaylası 'nda meydana geldi. Emin ve eşi Cemile Emlek'ten haber alamayan komşuları, eve giderek zile bastı. Kapının açılmaması üzerine komşular, çiftin yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları kapıyı açıp girdiğinde çiftin yatak odasında hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı incelemede çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtilen çiftin cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Perşembe Yaylası, Aybastı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü - Son Dakika

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