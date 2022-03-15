Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

15.03.2022 00:24
Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ilışar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin (70) ve Dursene Sevim (67) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz buldukları çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cenazeleri, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500

Jandarma, Mesudiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü - Son Dakika


Son Dakika
00:24 Rus güçleri sivillere saldırmaya devam ediyor! Otobüs durağını bombaladılar
00:22 Grev yapan sağlık çalışanları ve başhekim birbirine girdi: Şunu da hemen paketleyin
00:18 Sivas'ta köpekten kaçmak isteyen çocuk, otomobilin altında kaldı
00:16 Putin ile görüşme talebinin olup olmadığı sorusuna Kremlin Sözcüsü Peskov'dan net yanıt: Ukrayna ve ABD'den talep olmadı
00:12 Galatasaray'dan bir ilk! Peş peşe üç maçtan galip ayrıldı
23:45 Önder Karaveli'nin açıklamaları Beşiktaş taraftarını çıldırttı
23:17 Kabine yarın toplanıyor! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi yer alacak
23:14 Rus kanalında gündem olan hareket! Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açıldı
23:12 Beşiktaş maçında fırtına gibi esen Kerem'den Barcelona açıklaması: Gerekeni yapacağız
23:11 Kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 00:30:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement