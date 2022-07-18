Ordu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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Ordu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi

18.07.2022 17:08
Ordu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi

Ordu'nun Aybastı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Ordu Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Emin (84) ile eşi Cemile Emlek'in (89) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Aybastı ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Burada alınan helalliğin ardından Emlek çifti için mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, çiftin yakınlarının yanı sıra Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ile vatandaşlar katıldı.

Emin ve Cemile Emlek'in cenazeleri, kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Perşembe Yaylası Çakırlı Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan Emin ile eşi Cemile Emlek'ten haber alamayan komşuların durumu bildirmesi üzerine eve gelen yakınları, çifti yatak odasında hareketsiz bulmuştu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenmişti.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Aybastı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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