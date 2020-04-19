Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 114 kişiye ceza verildi - Son Dakika

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 114 kişi ve 2 iş yerine idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 18 Nisan'da, Ordu genelinde polis ve jandarma bölgesinde 114 kişi ve 2 iş yerinin uygulamayı ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kişiler ve iş yeri sahiplerine, haklarında başlatılan adli işlemin yanı sıra toplam 181 bin 121 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.