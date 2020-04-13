Ordu'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 491 kişiye ceza - Son Dakika

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Ordu'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 491 kişiye ceza
6 saat önce
Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan 491 kişi ile 4 iş yerine idari para cezası uygulandı.
Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan 491 kişi ile 4 iş yerine idari para cezası uygulandı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki günlük sokağa çıkma yasağını ilimizde 491 kişi ve 4 iş yeri ihlal etmiş ve 577 bin 399 lira idari para cezası uygulanmıştır. Evlerinde kalarak kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:06 Kaynak: AA
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