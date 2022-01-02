Ordu'da sokak hayvanları için 3 ilçede hayvan bakımevi kurulacak - Son Dakika

Ordu'da 3 ilçede geçici hayvan bakımevi kurulmasına karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığında, Belediye Meclisi salonunda, sokak hayvanlarına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Güler, "Birbirimize pas atmadan eksiklerimiz ne ise bunları yerine getirmeliyiz. Neticesinde sokakta yaşayan canlılarımız da şehir de vatandaş da belediye de hepimizin." dedi.

Güler, sokak hayvanları için gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan genelge üzerine yeni kararlar alındığını söyledi.

Başkan Güler, ilçe belediyelerin üzerinlerine düşen görevleri hatırlatarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda sokak hayvanlarının rehabilitesini hızlandırmak adına Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde geçici bakımevi kurulması için çalışmalara başlanacağını ifade eden Güler, ilçelerde kısırlaştırma ünitelerioluşturulup faal duruma getirileceğini de kaydetti.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, katılımcılara sahipsiz sokak hayvanları ve tehlike arz eden sahipli-sahipsiz hayvanlarla ilgili yayımlanan genelge hakkında bilgi verdi.