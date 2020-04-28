Ordu'da sokak hayvanları için seferber oluyorlar - Son Dakika

ORDU'da, hayvanseverler kentin birçok noktasına mama ve su bırakarak, sokak hayvanlarını besledi.

Ordu'da, yiyecek ve su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için hayvanseverler harekete geçti. Yanlarına aldıkları köpek mamasıyla birlikte Ordu'yu gezen hayvanseverler, belirli noktalara mama bıraktı. Gönüllü vatandaşlarla birlikte hayvanlara mama dağıtan Ordu Valiliği Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ve Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Ordu Temsilcisi Furkan Atakan Civan, sokak hayvanlarının aç kalmaması için herkesi duyarlı davranmaya davet etti.

'BİR KAP SU VE YEMEK KOYABİLİRSİNİZ'

Hayvanlara mama ve su verdiklerini ifade eden Civan, ayrıca sağlık kontrolleri de yaptıklarını söyledi. Civan, "Sağlık problemi olan hayvanlar olunca hemen Ordu Büyükşehir Belediyesi 'ne bildiriyoruz ve ekipler bölgeye geliyor. Hayvanlar bizi görünce mutlu oluyor, çok sayıda hayvansever de kentin birçok noktasına gönüllü olarak mama bırakıyor. Hepimiz imkanlarımız ölçüsünde sokak hayvanları için faaliyetler yapıyoruz. Bu süreçte sokak hayvanlarını unutmayalım. Bu hayvanlar, bizlere Allah'ın emanetidir. Kapınızın önüne bir kap su ve yemek koyabilirsiniz. Birçok sokak hayvanı şiddet gördüğü için travma yaşamış durumda, onlar sevgiye muhtaç. Hiçbir hayvan, hiçbir canlı kendisine verilen sevgiyi karşılıksız bırakmıyor. Halkımızda da bu konuda duyarlılık artmaya başladı" dedi.

Gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden Ebru Eski ise, "Biz insanlar nasıl aç ve susuz yaşayamıyorsak, hayvanların da suya ve yemeğe ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Belirli noktalarda mama kapları var, buralara gelip mama bırakıyoruz. Aslında sadece mama vermiyoruz, hayvanlara sevgimizi de gösteriyoruz" diye konuştu.

Hayvanların aç kalmaması için uğraş verdiklerini anlatan Eda Yenmez ise mama noktasında sıkıntı yaşamaya başladıklarını belirterek, "Hayvanseverlerden mama desteği istiyoruz. Bu süreçte el birliği yaparsak dostlarımız aç kalmayacak" şeklinde konuştu.