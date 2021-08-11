Ordu'da sokak hayvanları şefkatli ellerde sağlıklarına kavuşuyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete alınan Hayvan Hastanesinde, çeşitli nedenlerle yaralanan sokak hayvanlarının sağlıklarına kavuşmaları sağlanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi bünyesinde "Hayvan Hastanesi" kuruldu.

Belediye, acil durum gerektiren vakalarda sokak hayvanlarına yerinde müdahale edilebilmesi amacıyla tasarladığı iki adet hayvan ambulansını da hizmete sundu.

İhbar üzerine trafik kazası, zehirlenme ve ateşli silah yaralanmaları gibi durumlarda yaralanan hayvanlar ambulansla hastaneye ulaştırılıyor.

Son model cihazlarla donatılan hastanede, Ordu başta olmak üzere çevre illerden getirilen yaralı kedi ve köpekler de tedavi ediliyor.

"Sağlığına kavuşan hayvan doğal yaşam alanına bırakılıyor"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, AA muhabirine, büyük bir özveri ve arkadaşlarının iş birliği ile Hayvan Hastanesini hizmete sunduklarını söyledi.

Hastanede ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine, engelli rehabilitasyon ünitelerinden muayene odasına, röntgen ve laboratuvar bölümlerinden pati park oyun alanına kadar pek çok bölümün yer aldığını anlatan Okutucu, buraya getirilen yaralı kedi ve köpeklerin uzman ekiplerce tedavilerinin yapıldığını kaydetti.

Yaklaşık iki aydır hizmet veren hastanede yaralanmış ve güçten düşmüş bin civarında sokak hayvanının tedavisinin yapıldığını aktaran Okutucu, bazı durumlarda yaralanmış yabani ve tek tırnaklı hayvanlara da müdahalede bulunduğunu dile getirdi.

Okutucu, sağlıklarına kavuşan hayvanların bir süre sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldığını ifade ederek, hastane bünyesinde 6 veteriner hekim, 2 veteriner sağlık teknisyeni ve 7 personelin görev yaptığını bildirdi.

Hastanede kanser tedavisi de uygulanıyor

Personelin 24 saat esasına göre çalıştığını kaydeden Okutucu, ihbar hatlarına gelen telefonları değerlendirip hayvan ambulansı ile yaralı hayvanların hastaneye ulaştırıldığını dile getirdi.

Sosyal medya hesaplarına gelen ihbarları da anında değerlendirdiklerinin altını çizen Okutucu, hiçbir hayvanın mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Okutucu, özellikle hayvan ambulanslarının devreye girmesiyle daha hızlı hareket edebildiklerine dikkati çekerek, hastaneye gelen yaralı hayvanın anında acil bölümde hastalık tespiti, müdahalesi, tedavi yöntemi ve operasyonlarının yapılarak sürecin çok hızlı bir şekilde işlediğini anlattı.

Hayvanlara kanser tedavisi de uygulandığını ifade eden Okutucu, bu hayvanların gerekli tedavileri yapıldıktan sonra eski sağlıklarına kavuşturulduğunu belirtti.

"Patili dostların" her daim yanlarında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Okutucu, bu hizmetin verilmesine destek sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Hastanede görevli Veteriner Hekim Mürsel Şahin de kendilerine ulaştırılan sokak hayvanlarına hemen hemen her türlü tedavi hizmetini sunduklarını söyledi.

Acil gelen vakalara yönelik çok hızlı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Şahin, "Yaptığımız operasyonlarda açık yarası olan hayvan varsa bu yaraları kapatıyoruz. Kırıklık bir vaka ise buna yönelik operasyonlarımızı planlıyoruz. Bu hayvanları daha sonra yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutuyoruz." dedi.