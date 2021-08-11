Üye Girişi
Ordu'da sokak hayvanları şefkatli ellerde sağlıklarına kavuşuyor - Son Dakika

Ordu'da sokak hayvanları şefkatli ellerde sağlıklarına kavuşuyor

11.08.2021 11:21
Ordu'da sokak hayvanları şefkatli ellerde sağlıklarına kavuşuyor, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete alınan Hayvan Hastanesinde, çeşitli nedenlerle yaralanan sokak hayvanlarının sağlıklarına kavuşmaları sağlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete alınan Hayvan Hastanesinde, çeşitli nedenlerle yaralanan sokak hayvanlarının sağlıklarına kavuşmaları sağlanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi bünyesinde "Hayvan Hastanesi" kuruldu.

Belediye, acil durum gerektiren vakalarda sokak hayvanlarına yerinde müdahale edilebilmesi amacıyla tasarladığı iki adet hayvan ambulansını da hizmete sundu.

İhbar üzerine trafik kazası, zehirlenme ve ateşli silah yaralanmaları gibi durumlarda yaralanan hayvanlar ambulansla hastaneye ulaştırılıyor.

Son model cihazlarla donatılan hastanede, Ordu başta olmak üzere çevre illerden getirilen yaralı kedi ve köpekler de tedavi ediliyor.

"Sağlığına kavuşan hayvan doğal yaşam alanına bırakılıyor"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, AA muhabirine, büyük bir özveri ve arkadaşlarının iş birliği ile Hayvan Hastanesini hizmete sunduklarını söyledi.

Hastanede ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine, engelli rehabilitasyon ünitelerinden muayene odasına, röntgen ve laboratuvar bölümlerinden pati park oyun alanına kadar pek çok bölümün yer aldığını anlatan Okutucu, buraya getirilen yaralı kedi ve köpeklerin uzman ekiplerce tedavilerinin yapıldığını kaydetti.

Yaklaşık iki aydır hizmet veren hastanede yaralanmış ve güçten düşmüş bin civarında sokak hayvanının tedavisinin yapıldığını aktaran Okutucu, bazı durumlarda yaralanmış yabani ve tek tırnaklı hayvanlara da müdahalede bulunduğunu dile getirdi.

Okutucu, sağlıklarına kavuşan hayvanların bir süre sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldığını ifade ederek, hastane bünyesinde 6 veteriner hekim, 2 veteriner sağlık teknisyeni ve 7 personelin görev yaptığını bildirdi.

Hastanede kanser tedavisi de uygulanıyor

Personelin 24 saat esasına göre çalıştığını kaydeden Okutucu, ihbar hatlarına gelen telefonları değerlendirip hayvan ambulansı ile yaralı hayvanların hastaneye ulaştırıldığını dile getirdi.

Sosyal medya hesaplarına gelen ihbarları da anında değerlendirdiklerinin altını çizen Okutucu, hiçbir hayvanın mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Okutucu, özellikle hayvan ambulanslarının devreye girmesiyle daha hızlı hareket edebildiklerine dikkati çekerek, hastaneye gelen yaralı hayvanın anında acil bölümde hastalık tespiti, müdahalesi, tedavi yöntemi ve operasyonlarının yapılarak sürecin çok hızlı bir şekilde işlediğini anlattı.

Hayvanlara kanser tedavisi de uygulandığını ifade eden Okutucu, bu hayvanların gerekli tedavileri yapıldıktan sonra eski sağlıklarına kavuşturulduğunu belirtti.

"Patili dostların" her daim yanlarında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Okutucu, bu hizmetin verilmesine destek sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Hastanede görevli Veteriner Hekim Mürsel Şahin de kendilerine ulaştırılan sokak hayvanlarına hemen hemen her türlü tedavi hizmetini sunduklarını söyledi.

Acil gelen vakalara yönelik çok hızlı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Şahin, "Yaptığımız operasyonlarda açık yarası olan hayvan varsa bu yaraları kapatıyoruz. Kırıklık bir vaka ise buna yönelik operasyonlarımızı planlıyoruz. Bu hayvanları daha sonra yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutuyoruz." dedi.

Ordu'da sokak hayvanları şefkatli ellerde sağlıklarına kavuşuyor
Ordu'da sokak hayvanları şefkatli ellerde sağlıklarına kavuşuyor
Ordu'da sokak hayvanları şefkatli ellerde sağlıklarına kavuşuyor
Ordu'da sokak hayvanları şefkatli ellerde sağlıklarına kavuşuyor
Ordu'da sokak hayvanları şefkatli ellerde sağlıklarına kavuşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Ordu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da sokak hayvanları şefkatli ellerde sağlıklarına kavuşuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye 11:46 ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısı Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı 11:24 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi 11:16 Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı 11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 10:35 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor 08:11 Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! 22:13 Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!

Son Dakika Haberleri
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
11:23 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
11:14 "Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi
11:13 Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,60'tan işlem görüyor
11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
11:10 Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti
11:01 Gram altın güne yükseliş ile başladı! Altının gram fiyatı 476 liradan işlem görüyor!
10:47 Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!
10:34 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü         
11:40
Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti         
11:22
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 11:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da sokak hayvanları şefkatli ellerde sağlıklarına kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement