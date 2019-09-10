Son Dakika Haberleri: Ordu'da sokak hayvanlarına doğal barınak
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Ordu'da sokak hayvanlarına doğal barınak

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde eski vahşi çöp alanının yanında bulunan ve tepkilere sebep olan hayvan barınağı kapatıldı.

Ordu'da sokak hayvanlarına doğal barınak, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde eski vahşi çöp alanının yanında bulunan ve tepkilere sebep olan hayvan barınağı kapatıldı. Burada barınan hayvanlar doğa ile iç içe yeni bir barınağa taşındı.


Ünye'de Kızılkaya mevkisinde yaklaşık 14 dönüm alan üzerinde orman içinde kurulan hayvan barınağında çalışmalar sürüyor. Orman yapısına zarar verilmeden inşa edilen hayvan barınağında 20 köpek kulübeleri bölgeye yerleştirilecek. - ORDU

Kızılkaya, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:45 Kaynak: İHA
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