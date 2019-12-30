Ordu'da sokak hayvanlarına kulübe - Son Dakika
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Ordu'da sokak hayvanlarına kulübe

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına uygun ortam oluşturmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla 20 köpek kulübesini, hayvan popülasyonun yoğun olarak bulunduğu Ünye'deki hayvan sevkıyat merkezinin de içinde bulunduğu alana yerleştirdi.

Ordu'da sokak hayvanlarına kulübe, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına uygun ortam oluşturmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla 20 köpek kulübesini, hayvan popülasyonun yoğun olarak bulunduğu Ünye'deki hayvan sevkıyat merkezinin de içinde bulunduğu alana yerleştirdi.


Barınaklarda olmayan, doğal hayatta yaşamlarını sürdüren sokak hayvanları için minimum 400 köpek kulübesini doğaya bırakacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, bu çalışmanın yanı sıra 19 ilçeye transfer merkezi projesinin yer tespiti ardından hızla hayata geçirileceğini belirtti.


ORKİNOS Derneği Başkanı Aziz İşbakan, Dernek Başkan Yardımcısı Hamdi Sağesen ve hayvansever Nilsu Çanak ile Ünye transfer merkezine giderek yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, "İlçelere 400 tane köpek kulübesi yerleştireceğimizi söylemiştik. 80 tanesinin yapımı tamamlandı. 20 tanesini de ilk etapta Ünye'deki transfer merkezine yerleştirdik. Burası tamamen açık ve hayvanseverler için bir besleme alanı. Çalışmalarımızı hayvanseverlerin ve hayvan temsilcilerinin fikirlerini alarak yapıyoruz. Onlar bize yer gösterecek biz de bu alanlara köpek kulübelerini yerleştireceğiz. 400 sayısı sınırlı bir sayı değil. Talep doğrultusunda ilgili yerlere kulübeleri yaparak bırakmaya devam edeceğiz. Öte yandan 19 ilçeye transfer merkezi kuracağız. Yer tespiti yapıyoruz. Projede HAYTAP ile mutabakata vardık" dedi. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:52 Kaynak: İHA
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