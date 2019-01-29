Ordu'da Sokak Hayvanlarına "Sıcak" Şefkat

Ordu'nun Ünye ilçesinde soğuk hava nedeniyle sokak hayvanlarına yiyecek ve battaniye desteği sağlanıyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde soğuk hava nedeniyle sokak hayvanlarına yiyecek ve battaniye desteği sağlanıyor.



Gönüllü vatandaşlar, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği ekiplerinin desteğiyle sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yürütüyor.



Ekipler, gönüllülerle Sahilköy Mahallesi'ndeki Ünye Belediyesi sokak hayvanları beslenme noktasındaki hayvanlara yiyeceğin yanı sıra soğuğa karşı battaniye ve yorgan gibi malzeme götürüyor.



Gönüllülerden Barış Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarını beslemek için sık sık beslenme alanına geldiklerini söyledi.



Sokak hayvanlarına sahip çıkarken kolluk kuvvetlerinin de kendilerine verdiği destekle güç bulduklarını belirten Yıldırım, "Biz sıklıkla burada gönüllü olarak besleme yapıyoruz. Hayvanları elimizden geldiğince beslemeye çalıyoruz." dedi.



Yıldırım, Ünye Belediyesinin de kendilerine destek verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu konuda Milli Parklar ve Doğa Koruma Ünye Şefimiz, Ünye Jandarma Komutanlığımız, polislerimiz, devletimiz bize yardımcı oluyor. Ekipler zaman zaman bizimle beslemelere geliyor. Onların bu davranışları bize güç veriyor. Hayvanları sevmek, merhametli olmak bizim görevimiz."



Herkesin bu soğuk ve zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarına yardım etmesini isteyen Yıldırım, vatandaşların kullanmadıkları eski battaniye, yorgan gibi malzemeleri kendilerine ulaştırabileceğini belirtti.



Gönüllülerle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de hayvanlara yem verdi.

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