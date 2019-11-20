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Ordu'da sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde, sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu.

Ordu'da sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde, sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu.

İlçenin Atatürk Mahallesi Çamlık ile Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevkileri arasındaki farklı noktalarda 7 kişi başıboş gezen köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin, vücutlarının çeşitli yerlerinden ısırarak yaraladığı 2'si çocuk 7 kişi, Ünye Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Kuduz ihtimaline karşı aşıları yapılan kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Yetkililer, sokak köpeğinin, karantina altına alınmak üzere bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Çamlık, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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