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Ordu'da sokak satıcılarına operasyon

34 dakika önce

Ordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Ordu'da sokak satıcılarına operasyon, System.String[]
Ordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan iki kişiyi takibe aldı.
Polis, yaklaşık üç ay süren teknik takibin ardından şüpheliler B.K ile E.Ç'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Evlerindeki aramada 453 ecstasy hap ve saksıya ekilen 4 kök Hint keneviri bitkisi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçiren polis, B.K. ile E.C'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne götürülen her iki zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:25 Kaynak: AA
Polis, Ordu, Güncel
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