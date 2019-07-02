Ordu'da sokak satıcılarına operasyon
34 dakika önce
Ordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:25 Kaynak: AA
'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Altınordu
ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan iki kişiyi takibe aldı. Polis
, yaklaşık üç ay süren teknik takibin ardından şüpheliler B.K ile E.Ç'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Evlerindeki aramada 453 ecstasy hap ve saksıya ekilen 4 kök Hint keneviri bitkisi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçiren polis, B.K. ile E.C'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne götürülen her iki zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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